Глава разведки ФРГ: Не стоит питать надежды относительно Крыма

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Среда, 15 ноября 2017, 08:59

В настоящее время нет оснований считать, что отношения Запада с Россией улучшатся при президенте Владимире Путине.

Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль во время выступления в Фонде имени Ханса Зайделя в Мюнхене 14 ноября.

Он отметил, что сложно будет и в дальнейшем, передает DW со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Каль считает, что "не стоит больше лелеять надежды по поводу вопроса Крыма", и добавил, что "силовые амбиции России будут расти".

После крупномасштабных совместных российско-белорусских военных маневров BND констатировала "впечатляющую" модернизацию вооружения и умение управлять войсками. Каль сказал, что это "внушает беспокойство".

По его словам, Россия стремится вернуть себе роль лидера на европейском континенте – в частности, "ослабить Евросоюз и оттолкнуть США, а особенно – вбить между ними клин".

"Вместо партнера в сфере европейской безопасности мы имеем в России, скорее, потенциальную угрозу", – заявил глава немецкой спецслужбы.

По мнению Бруно Каля, это будет "неудобный сосед". Страна увеличила радиус действия в политике безопасности, поэтому он считает реальной угрозу, исходящую от размещенных "вокруг" Калининграда ракет малой дальности.

В то же время глава BND призвал налаживать с Москвой "тесные связи", держать открытыми каналы общения и следить за тем, чтобы контакты с Россией не иссякли совсем.

Темы: Крым Росcия Германия санкции
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