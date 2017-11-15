Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава разведки ФРГ: Не стоит питать надежды относительно Крыма

Среда, 15 ноября 2017, 07:59

В настоящее время нет оснований считать, что отношения Запада с Россией улучшатся при президенте Владимире Путине.

Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль во время выступления в Фонде имени Ханса Зайделя в Мюнхене 14 ноября.

Он отметил, что сложно будет и в дальнейшем, передает DW со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Каль считает, что "не стоит больше лелеять надежды по поводу вопроса Крыма", и добавил, что "силовые амбиции России будут расти".

После крупномасштабных совместных российско-белорусских военных маневров BND констатировала "впечатляющую" модернизацию вооружения и умение управлять войсками. Каль сказал, что это "внушает беспокойство".

По его словам, Россия стремится вернуть себе роль лидера на европейском континенте – в частности, "ослабить Евросоюз и оттолкнуть США, а особенно – вбить между ними клин".

"Вместо партнера в сфере европейской безопасности мы имеем в России, скорее, потенциальную угрозу", – заявил глава немецкой спецслужбы.

По мнению Бруно Каля, это будет "неудобный сосед". Страна увеличила радиус действия в политике безопасности, поэтому он считает реальной угрозу, исходящую от размещенных "вокруг" Калининграда ракет малой дальности.

В то же время глава BND призвал налаживать с Москвой "тесные связи", держать открытыми каналы общения и следить за тем, чтобы контакты с Россией не иссякли совсем.

Темы: КрымРосcияГерманиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
11:20
Шпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
Все новости...
Реклама: