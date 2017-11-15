Глава разведки ФРГ: Не стоит питать надежды относительно Крыма
В настоящее время нет оснований считать, что отношения Запада с Россией улучшатся при президенте Владимире Путине.
Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль во время выступления в Фонде имени Ханса Зайделя в Мюнхене 14 ноября.
Он отметил, что сложно будет и в дальнейшем, передает DW со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Каль считает, что "не стоит больше лелеять надежды по поводу вопроса Крыма", и добавил, что "силовые амбиции России будут расти".
После крупномасштабных совместных российско-белорусских военных маневров BND констатировала "впечатляющую" модернизацию вооружения и умение управлять войсками. Каль сказал, что это "внушает беспокойство".
По его словам, Россия стремится вернуть себе роль лидера на европейском континенте – в частности, "ослабить Евросоюз и оттолкнуть США, а особенно – вбить между ними клин".
"Вместо партнера в сфере европейской безопасности мы имеем в России, скорее, потенциальную угрозу", – заявил глава немецкой спецслужбы.
По мнению Бруно Каля, это будет "неудобный сосед". Страна увеличила радиус действия в политике безопасности, поэтому он считает реальной угрозу, исходящую от размещенных "вокруг" Калининграда ракет малой дальности.
В то же время глава BND призвал налаживать с Москвой "тесные связи", держать открытыми каналы общения и следить за тем, чтобы контакты с Россией не иссякли совсем.