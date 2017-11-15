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Глава розвідки ФРН: Не варто плекати надії щодо Криму

Середа, 15 листопада 2017, 07:59

На даний час немає підстав вважати, що відносини Заходу з Росією покращаться за президента Володимира Путіна.

Таку думку висловив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль під час виступу у Фонді імені Ганса Зайделя у Мюнхені 14 листопада.

Він зазначив, що складно буде і надалі, передає DW з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Каль вважає, що "не варто більше плекати надії щодо питання Криму", і додав, що "силові амбіції Росії зростатимуть".

Після великомасштабних спільних російсько-білоруських військових маневрів BND констатувала "вражаючу" модернізацію озброєння і вміння керувати військами. Каль сказав, що це "вселяє занепокоєння".

За його словами, Росія прагне повернути собі роль лідера на європейському континенті - зокрема, "послабити Євросоюз і відштовхнути США, а особливо – вбити між ними клин".

"Замість партнера у сфері європейської безпеки ми маємо в Росії, скоріше, потенційну загрозу", – заявив глава німецької спецслужби.

На думку Бруно Каля, це буде "незручний сусід". Країна збільшила радіус дії в політиці безпеки, тому він вважає реальною загрозу, що йде від розміщених "навколо" Калінінграда ракет малої дальності.

Водночас глава BND закликав налагоджувати з Москвою "тісні зв'язки", тримати відкритими канали спілкування і стежити за тим, щоб контакти з Росією не вичерпалися зовсім.

Теми: КримРосіяНімеччинасанкції
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