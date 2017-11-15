НАЗК просить суд покарати нардепа з НФ

Національне агентство із запобігання корупції направило до суду два адмінпротоколи, складені на народного депутата з фракції "Народний фронт" Олександра Горбунова.

Відповідне рішення прийнято на засіданні агентства 13 листопада, передає у середу прес-служба НАЗК.

Повідомляється, що протоколи складено за несвоєчасне подання нардепом повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Зокрема, пояснюють у відомстві, йдеться про придбання Горбуновим автомобіля за 2,6 мільйони гривень, а також отримання доходу від продажу іншого авто на суму 1,5 мільйони.

У коментарі "Українській правді" в агентстві повідомили, що Горбунов мав подати 2 декларації про продаж та купівлю автомобілів до 4 лютого та 10 березня 2017 року, але зробив це лише 20 квітня.

У НАЗК нагадали, що чиновники мають подавати відомості про зміни у майновому стані протягом 10 днів з моменту отримання доходу чи придбання майна.

Згідно з електронною декларацією депутата за 2016 рік, у його власності перебувало 5 автомобілів – позашляховик Toyota Land Cruiser 2012 року випуску, легкові авто ВАЗ 21043 (2001 рік), УАЗ 3151201 (1988), вантажівки ГАЗ 5312 (1992)та ГАЗ-САЗ 3508 (1989). Вартість транспорту не вказується.

Олександр Горбунов Фото: gre4ka.info

Як відомо, 14 листопада співробітниця Нацагентства звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.

Пізніше в НАБУ заявили про розслідування можливих фальсифікацій в НАЗК.

В НАЗК повідомили, що направлять до суду позовну заяву з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.

Євген Кізілов, УП