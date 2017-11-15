НАПК: Соломатину уволили еще в октябре, подан иск в суд

1966 просмотров
Среда, 15 ноября 2017, 15:10

Анна Соломатина с 31 октября не возглавляет департамент финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по предупреждению коррупции.

Об этом заявило НАПК, комментируя заявления Соломатиной и ее намерение прийти на заседании комитета по предупреждению коррупции Верховной Рады.

"Учитывая полученный Национальным агентством 15 ноября 2017года  письмо от комитета по предупреждению коррупции Верховной Рады Украины, считаем, что комитет введен в заблуждение, поскольку гражданка Соломатина не занимает указанную должность руководителя департамента с 31 октября 2017 года", – заявило агентство Натальи Корчак.

"Обращаем внимание, что ее суждения носят чисто субъективный характер, а информация является недостоверной и должна быть проверена судом. Соответствующее исковое заявление подано в Шевченковский районный суд г. Киева", – добавили в НАПК.

По мнению ведомства, "при таких обстоятельствах участие членов НАПК в заседании Комитета по этому вопросу до получения соответствующего решения суда и результатов рассмотрения НАБУ открытого уголовного производства невозможно".

НАПК уверяет, что оно открыто к диалогу и сотрудничеству с Верховной Радой, парламентскими комитетами, народными депутатами и другими органами власти.

"Диалог по поводу заявлений бывшего руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Анны Соломатиной при наличии уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября 2017 года, является преждевременным", – заявило при этом ведомство Корчак.

Как известно, накануне руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку.

Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

Читайте также: Разоблачитель НАПК vs "куратор" с Банковой

Алена Рощенко, УП
Темы: НАПК суд скандал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В НАПК уничтожают документы, которые могут стать доказательствами – источник 15 ноября 2017, 14:40
НАПК просит суд наказать нардепа из НФ 15 ноября 2017, 13:27
НАПК не ​​проверяет декларации топ-чиновников-сотрудница 15 ноября 2017, 13:13
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Путин заявил, что лично поговорит с боевиками о заложниках
В НАПК уничтожают документы, которые могут стать доказательствами – источник
СБУ и ГПУ проводят обыск у журналистки "Украинского радио"
Стало известно, кто схватил активистку FEMEN в Киеве
Все новости
позиция

Андрухович отказался от участия в культурном мероприятии в Германии

тенденции

Производитель Барби создал куклу в хиджабе. Фото

Конкурс

Постер украинского агентства победил в Барселоне