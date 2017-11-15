Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової

У вівторок, 14 листопада, керівниця одного з департаментів Національного агентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна виступила з сенсаційними заявами.

За її словами, НАЗК повністю контролює влада через "куратора" з Адміністрації президента. І цей антикорупційний орган використовують для розправи над неугодними політиками та покривання лояльних до влади чиновників.

В Адміністрації президента одразу ж відхрестилися від причетності своїх працівників до фальсифікацій перевірки декларацій.

Однак, градус скандалу довкола ситуації в НАЗК після відмовок АП меншим не став.

Наталія Корчак представляє Ганну Соломатіну (праворуч), нового керівника департаменту НАЗК. Червень 2017 року fb НАЗК

Ганна Соломатіна з червня 2017 року очолює департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя. Цей підрозділ НАЗК проводить перевірку достовірності інформації, викладеної в електронних деклараціях.

Як керівник вона ініціювала перевірку діяльності (далі аудит – УП) департаменту за період із січня 2017-го до моменту її призначення в червні. За словами Соломатіної, аудит виявив факти фальсифікацій висновків НАЗК щодо перевірки е-декларацій. Зокрема, вона оперує прикладами, які вказують, що певні результати перевірок були негативними, а висновки затверджували позитивні.

Також Соломатіна заявила, що і вона отримувала від голови НАЗК вказівки щодо перевірки окремих депутатів. Нібито голова Наталія Корчак вимагала, щоб у висновках щодо декларацій йшлося про те, що народні обранці "чесні та правдиві". Натомість Корчак, переконує Соломатіна, не дала можливості уповноваженим особам провести перевірку кандидатів до Верховного Суду.

Олексій Горащенков

Прізвище "куратора" Соломатіна не називає. Але вказує, що він – претендент на посаду директора Державного бюро розслідувань.

Зіставлення цієї інформації зі списком кандидатів у керівники ДБР дає можливість припустити, що Соломатіна натякає на Олексія Горащенкова.

Він у 2014-2016 роках був помічником президента Петра Порошенка, а нині обіймає посаду першого заступника керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення АП.

Напередодні брифінгу працівниці НАЗК Горащенков брав участь у співбесіді з конкурсною комісією.

За інформацією джерел "Української правди", вже в четвер 16 листопада саме його мають оголосити переможцем конкурсу на посаду директора ДБР.

Під час брифінгу Соломатіна не назвала жодного прізвища причетних до можливих зловживань у НАЗК, крім голови агентства Корчак. Майже на всі уточнюючі запитання журналістів жінка відповідала: "Це все в матеріалах справи. Це таємниця слідства. Жодного прізвища називати не буду".

Кримінальне провадження за матеріалами Соломатіної відкрило НАБУ. Ці ж документи раніше було передано до Генпрокуратури, однак, за словами Соломатіної, їх повернуто до НАЗК без розгляду.

Нині вона закликає відсторонити Корчак, а міжнародні організації просить заморозити фінансову підтримку НАЗК. Бо агентство використовує гроші неефективно, і сама система перевірки е-декларацій залишається недієздатною.

Після завершення брифінгу "Українській правді" вдалося поспілкуватися із Ганною Соломатіною. Під час розмови вона таки назвала прізвища інших посадових осіб НАЗК, які можуть бути причетними до фальсифікацій. А також озвучила прізвища тих депутатів, щодо яких лунали вимоги та вказівки підготувати необхідні висновки.

– Ви заявили, що через таємницю слідства не можете називати прізвища всіх фігурантів кримінального провадження, яке відкрило НАБУ за вашою заявою. Але чому тоді називаєте одне прізвище – Наталії Корчак?

– Так я називаю і членів НАЗК. Членом НАЗК колись був Руслан Радецький, зараз члени НАЗК – Олександр Скопич, Олександр Серьогін.

– Вони також фігурують у матеріалах?

– Так.

– За якими статтями НАБУ відкрило кримінальні провадження за вашим зверненням?

– Там три статті: 366 (службове підроблення; стаття, зокрема, передбачає позбавлення волі терміном до 5 років – УП), 368 (одержання хабаря; передбачає, зокрема, позбавлення волі терміном від 2 до 12 років – УП). Ще одну я не пам’ятаю.

– Щодо корупції в НАЗК, яку ви згадали. Як вона проявляється?

– Це вже матеріали слідства.

– Є факти, що хтось комусь заносив гроші?

– Якби цього не було, то мене тут (на брифінгу – УП) не було би.

– Які суми фігурують?

– Я не знаю. У матеріалах справи все є.

– У червні ви очолили департамент. Чому вирішили провести аудит його роботи?

– Коли будь-який керівник приходить на нову посаду, він повинен зрозуміти, що відбувалося до нього. Щоб цього не відбулося при мені. У результаті я виявила купу порушень.

Наприклад, по одній особі, яка була кандидатом на посаду, було два висновки по спецперевірці. Один висновок без порушень, інший – з конкретними порушеннями по тих чи інших проблемах у декларації.

Соломатіна передала депутатам результати аудиту діяльності департаменту НАЗК

– Ця особа в результаті отримала посаду, на яку претендувала?

– Так. І таких випадків багато. Це і ректор, і заступники голів облдержадміністрацій, інші особи.

– А по депутатах що вдалося перевірити?

– У лютому розпочалися перевірки восьми депутатів та одного міністра. Це, наприклад, по Ляшку, Шуфричу, Сотник, Балицькому. Але жодного запиту в жоден орган не направили. Тобто ці перевірки не проводили.

– Чому перевіряли саме цих депутатів?

– Були звернення від громадських організацій чи викривачів по перевірці. Проекти рішень про перевірку готували уповноважені особи. А голосували за початок перевірки члени НАЗК.

Але процес перевірки не відбувся.

– Чому?

– Це вже підґрунтя для перевірки правоохоронними органами. Може, Корчак або Радецький викликали підлеглих, казали не робити запитів. Я не знаю.

Якщо безпосередньо уповноважена на перевірку особа не робила запити, то чому щодо неї не відкрито дисциплінарні провадження?

– Ви згадували про вказівки щодо перевірки депутатів. Що це за вказівки та кого перевіряли?

– Це було по Розенблату (Борислав Розенблат, до липня 2017-го член фракції БПП – УП) і по Бандурову (Володимир Бандуров, член групи "Воля народу" – УП). Були вказівки з боку Корчак, щоб я переказала уповноваженій особі підготувати позитивні висновки по цих депутатах. Я відмовилася.

– Щодо фальсифікації висновків спецперевірки, про що ви також згадували. По кому це було і як фальсифікували?

– Ось один приклад з перевіркою заступника міського голови Чернігова. У висновку спецперевірки – проблем немає. Повна перевірка також показала, що все нормально. Це було зроблено за часів Радецького (на документі стоять підписи Радецького – УП). А коли почали перевіряти саму декларацію, в особи виявилася земля в Чернігові, у Криму.

Ще один кричущий факт – по кандидату на посаду ректора Дніпропетровського медуніверситету. У висновку все нормально. Насправді – особа не вказала десь півтора мільйони доходу. І в системі взагалі відсутня декларація цієї особи.

– Ви також згадували, що вам не дали провести перевірку кандидатів до Верховного Суду.

– Голову та членів комісії не допустили до шафи по спецперевірці суддів Верховного Суду.

– Як це відбулося?

– Викликала Корчак і сказала: ви туди не лізьте. Шафа стоїть у департаменті. Але голові комісії не дозволили втручатися.

– Також ви казали про торгівлю перевірками. Що це означає? Хтось звертається до НАЗК, щоб перевірили конкретну людину і зробили щодо неї негативний висновок? Чи навпаки – хтось замовляє позитивний висновок?

– По спецперевірках: терміни перевірки – 7 днів. Вони спеціально затягували на 14-15 днів. Ви що не розумієте, що за це платили?

– У вас є факти або ознаки, що ці справи продавали?

– Якщо є два висновки перевірки? Якщо є порушення (у декларуванні – УП), а дають позитивний висновок? Його дали би безкоштовно? За "дякую"?

– До вас зверталися з подібними пропозиціями?

– По спецперевірці до мене ніколи не дзвонили.

Соломатіна: "Куратор НАЗК" пропонував погоджувати з ним висновки перевірки декларацій

– Але ви заявили, що вас викликали до Адміністрації президента. Хто повідомив, що потрібно піти на Банкову, і який предмет розмови?

– Мене запросив Ігор Валентинович Ткаченко (екс-керівник апарату НАЗК – УП) і сказав, що нам потрібно приїхати до Адміністрації президента.

– Хто був на цій зустрічі?

– Від НАЗК – Ткаченко, Ковальов і я.

– Ви сказали, що від АП на зустрічі був "куратор НАЗК". Це він сам так назвався? Чи вам хтось пояснив, що це – куратор НАЗК?

– Так я зрозуміла, що він – куратор. Він сказав: "Я – куратор НАЗК, відповідаю в Адміністрації президента за напрямок НАЗК".

– Після вашого брифінгу журналісти запитали присутнього в залі Радецького, чи знає він Олексія Горащенкова? Це Горащенков був на зустрічі з представниками НАЗК?

– Сьогодні я жодних прізвищ не називаю.

– У вас взагалі були розмови з Горащенковим?

– Я прізвищ не називаю.

Щодо розмови в АП. Пропонувалося проекти висновків по повній перевірці привозити і погоджувати з людиною в АП.

– Як це пояснювали?

– Політичними мотивами. Так казала ця людина. Хтось політично угодний, хтось політично неугодний.

Наприклад, по Одесі. Там не було жодної підстави для перевірки. А потрібно було перевірити, бо були лояльні до Саакашвілі люди. Також згадувалися народні депутати, яких потрібно перевірити.

Фактично, ця людина контролювала кожен крок НАЗК.

– Цей "куратор НАЗК" пояснив, що діє за дорученням президента?

– Ні.

– Ця людина з’являлася в НАЗК?

– Так. Вона зустрічалася та розмовляла з Корчак, Скопичем, Писаренком (заступник керівника апарату НАЗК – УП), заходила до мого кабінету.

– Чи озвучували умови такої специфічної співпраці з "куратором НАЗК" від АП?

– Ми відмовилися. Тому не знаю, які там були умови.

– На вас намагалися тиснути чи пропонували співпрацю?

– Нам сказали, що це так було (до того, як Соломатіна очолила департамент, – УП). Ми відмовилися так працювати.

– Чому ви тоді пішли на другу подібну зустріч, коли вже розуміли, що це за розмови?

– Пішла послухати ще раз, що людина хоче. Друга зустріч відрізнялася тим, що я була одна. Він сказав: "Подумайте, поговоріть з колегами щодо співпраці". Я відмовилася від цього.

– А члени НАЗК?

– Я думаю, що всі голосування НАЗК відбуваються за вказівкою цієї людини. Усі рішення про початок перевірок, результати перевірок.

Члени НАЗК Олександр Скопич, Наталія Корчак, Олександр Серьогін

– Чому вважаєте, що НАЗК має припинити свою роботу?

– Якби перевірка декларацій відбувалася в електронному вигляді, це була б одна ситуація. А сьогодні все йде в ручному режимі. За таких умов роботу НАЗК потрібно припинити. Сенсу від такого агентства немає.

За рік перевірено 91 декларацію. Загалом у системі півтора мільйони декларацій. Скільки часу їх будуть перевіряти?

– Мала б працювати автоматизована система перевірки декларацій. Чому вона не запрацювала?

– Щоб це йшло автоматом, потрібно було розробити модуль логічного арифметичного контролю. Сьогодні з тих 90 декларацій, які перевіряють, це більшість – сільські голови, у яких смішні доходи. Це замість того, щоб перевіряти топ-чиновників, у яких мільйонні доходи. Якби цей модуль було прийнято, то перевірка цих декларацій відбувалася протягом 12-13 годин.

– Чому цього не зробили?

– Я так думаю, що це було вигідно пані Корчак, щоб це було в ручному режимі.

– Вона блокувала запуск цього модуля?

– Так, гальмувала. Минуло 11 місяців, а модуля досі немає.

– Ви заявили, що хтось використовував конфіденційні дані користувачів, внесені до електронних декларацій. Як вам про це стало відомо?

– Це стало відомо після проведення внутрішнього аудиту. Було виявлено, що використовувалося дуже багато паперу. Ми витрачали 5-6 упаковок паперу на місяць, а до нас – 20-25.

– Ви думаєте, що хтось роздруковував ці декларації?

– Я не думаю, я впевнена, що це було. У мене є інформація про це.

– Хто мав доступ до конфіденційних даних?

– Це керівник департаменту, заступники керівника департаменту, начальники відділів. Це все робилося до мене.

– Чиї декларації роздруковували?

– Мені це не відомо.

– А для чого їх роздруковували? Що цінного в цій конфіденційній інформації?

– Потім цією інформацію можна було зловживати. Де людина живе, де розташована її земельна ділянка.

Соломатіна: Генпрокуратура залишила без розгляду наші матеріали

– Усі ці матеріали ви передавали до Генпрокуратури. Як це відбувалося?

– Конкретна людина відвезла ці матеріали до канцелярії ГПУ. Але всі матеріали повернулися до нас назад.

– А до кого в Генпрокуратурі потрапили ці матеріали?

– Вони туди не потрапили. Документи зайшли в канцелярію, але їх не зареєстрували. Приїхав колишній помічник голови НАЗК, який зараз працює в СБУ, і забрав ці документи. Привіз ці документи нам назад і сказав, щоб ми їх більше в Генпрокуратуру не возили. Тому ми і звернулися в НАБУ.

– Чи відомо вам про якісь слідчі дії НАБУ у цій справі?

– Мене вже викликали в НАБУ, я давала свідчення. Більше нічого не знаю.

– Ви заявили, що необхідно відсторонити Корчак. Чому лише її?

– Вона голова НАЗК, відповідальна за провал роботи.

– Але ж у матеріалах є інші прізвища.

– Взагалі всіх членів НАЗК потрібно поміняти: і Скопича, і Серьогіна.

– А щодо цієї людини, з якою ви спілкувалися в АП?

– Це не до мене. Це президент повинен вирішувати, що робити з цією людиною. Чи знає взагалі президент, що відбувається в його апараті. Може, президент цього і не знає.

– Корчак, напевно, знає, що документи передано в НАБУ. Чи намагалася вона на вас тиснути?

– На мене – ні. Але від працівників, які передали ці документи в НАБУ, вона вимагає пояснення. І вимагає від них звільнити займані посади.

– Чому на брифінгу ви читали свою заяву з папірця?

– Я зараз перебуваю в лікарні, погано себе почуваю. Було дуже багато людей. Щоб не забути все, що хотіла сказати, я читала це.

– Ви ж розумієте, що зараз триває протистояння НАЗК і НАБУ? Можуть сказати, що ваш брифінг відбувся в рамках цього протистояння.

– Я не знаю про протистояння між НАБУ і НАЗК. Я перебуваю на лікарняному. Просто хотіла донести до людей про проблеми в самому НАЗК.

Олексій Братущак, УП