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В НАПК уничтожают документы, которые могут стать доказательствами – источник

Среда, 15 ноября 2017, 13:40

Национальное антикоррупционное бюро ждет разрешения от Специализированной антикоррупционной прокуратуры на проведение следственных действий по делу злоупотреблений в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник, ознакомленный с ходом дела.

По словам другого источника, посвященного в ситуацию, в самом НАПК начали уничтожать документы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности сотрудников.

Пока же детективы НАБУ установили, что так называемый "куратор НАПК" в Администрации президента Алексей Горащенков давал указания работникам агентства через приложение WhatsApp.

Так, детективы в рамках уголовного производства по заявлению Анны Соломатиной получили доступ к ее телефону. В переписке Горащенков давал указания по проверкам электронных деклараций.

Эта переписка длилась до личных встреч Соломатиной с "куратором НАПК" на Банковой.

Сама Соломатина в интервью УП сообщила, что на встречах ей предлагали согласовывать проекты заключений относительно полной проверки деклараций с человеком из Администрации президента. От подобного "сотрудничества" руководитель департамента НАПК отказалась.

После второй встречи, которая состоялась в АП в 20-х числах сентября, в самом НАПК произошли определенные изменения. Так, 25 сентября Наталья Корчак выдала ряд приказов, с которыми ознакомился журналист УП.

В них департамент Соломатиной, по сути, подчинялся руководителю другого департамента Александру Писаренко. Последний также вводился в целый ряд комиссий, которые существуют в НАПК.

Таким образом, Писаренко получил возможность контролировать все действия НАПК, рассказали УП сотрудники агентства.

Как известно, накануне руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку.

Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Читайте также: Разоблачитель НАПК vs "куратор" с Банковой

Алексей Братущак, УП

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Темы: НАПКАдминистрация президентаНАБУкоррупция
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