Владимир Кличко впервые вышел на ринг после завершения карьеры
Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко впервые появился в ринге после объявления о завершении карьеры.
Соответствующее видео он обнародовал в Интсаграме.
"Всем привет! Это моя первая боксерская тренировка после завершения карьеры. И знаете что? Я по-прежнему чувствую себя отлично!", - отметил Кличко.
Как известно, Владимир Кличко заявил о завершении спортивной карьеры 3 августа.
После этого он заявил, что принял такое решение, поскольку не имеет соответствующей мотивации.
Украинская правда
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