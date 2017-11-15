Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Володимир Кличко вперше вийшов на ринг після завершення кар'єри

Середа, 15 листопада 2017, 15:46
Володимир Кличко вперше вийшов на ринг після завершення кар'єри

Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко вперше з'явився в рингу після оголошення про завершення кар'єри.

Відповідне відео він оприлюднив в Інстаграмі.

"Всім привіт! Це моє перше боксерське тренування після завершення кар'єри. І знаєте що? Я як і раніше відчуваю себе відмінно!", - зазначив Кличко.

Hi folks! It’s good to know that I still got it. Nothing to speculate about.

A post shared by Wladimir Klitschko (@klitschko) on Nov 15, 2017 at 5:59am PST

Як відомо, Володимир Кличко заявив про завершення спортивної кар'єри 3 серпня.

Після цього він заявив, що прийняв таке рішення, бо не має відповідної мотивації.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій Кличкоспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Віталій Кличко
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: