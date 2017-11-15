Володимир Кличко вперше вийшов на ринг після завершення кар'єри
Середа, 15 листопада 2017, 15:46
Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко вперше з'явився в рингу після оголошення про завершення кар'єри.
Відповідне відео він оприлюднив в Інстаграмі.
"Всім привіт! Це моє перше боксерське тренування після завершення кар'єри. І знаєте що? Я як і раніше відчуваю себе відмінно!", - зазначив Кличко.
Як відомо, Володимир Кличко заявив про завершення спортивної кар'єри 3 серпня.
Після цього він заявив, що прийняв таке рішення, бо не має відповідної мотивації.
Українська правда