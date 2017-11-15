Владимир Кличко впервые вышел на ринг после завершения карьеры

Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко впервые появился в ринге после объявления о завершении карьеры.

Соответствующее видео он обнародовал в Инстаграме.

"Всем привет! Это моя первая боксерская тренировка после завершения карьеры. И знаете что? Я по-прежнему чувствую себя отлично!", - отметил Кличко.

Hi folks! It’s good to know that I still got it. Nothing to speculate about. A post shared by Wladimir Klitschko (@klitschko) on Nov 15, 2017 at 5:59am PST

Как известно, Владимир Кличко заявил о завершении спортивной карьеры 3 августа.

После этого он заявил, что принял такое решение, поскольку не имеет соответствующей мотивации.

Украинская правда