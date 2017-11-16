В Кремле сознались, что Путин имеет влияние на главарей ОРДЛО

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Четверг, 16 ноября 2017, 16:44

Президент России Владимир Путин имеет влияние на руководство так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил журналистам в четверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Эти республики живут самостоятельной жизнью, но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние - не безграничное, но определенное", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, именно этим влиянием воспользовался Путин, когда говорил с главарями ОРДО Александром Захарченко и ОРЛО Игорем Плотницким.

Как известно, 15 ноября Песков заявил, что Путин поговорил по телефону с Захарченко и Плотницким. Он якобы предложил им провести масштабный обмен заложников между Украиной и боевиками.

"Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу", - отметил Песков.

Темы: Путин Росcия Донбасс
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