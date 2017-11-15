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Путін вперше поговорив з ватажками ОРДЛО по телефону

Середа, 15 листопада 2017, 21:06
Путін вперше поговорив з ватажками ОРДЛО по телефону

Президент Росії Володимир Путін повідомив ватажкам ОРДЛО Олександру Захарченко та Ігорю Плотницькому, що він підтримав пропозицію Віктора Медведчука про обмін заручників між Україною та бойовиками.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Путін повідомив співрозмовникам, що він підтримав пропозицію Медведчука про масштабний обмін утримуваних з обох сторін осіб", - додав він.

"Захарченко та Плотницкий в цілому підтримали цю ініціативу", - зазначив Пєсков.

Як відомо, процес обміну заручниками був заблокований після заяви президента РФ Володимира Путіна про принцип "всіх на всіх".

Українська сторона неодноразово висловлювала готовність передати бойовикам для обміну заручниками більше 3 сотень людей, але бойовики ОРДЛО зривають обмін, пред'являючи необґрунтовані вимоги. Наприклад - звільнення 42 осіб, які не мають ніякого відношення до подій на Донбасі.

Також в списку представників ОРДЛО - ті, хто скоїв тяжкі злочини проти України, в тому числі важкі вбивства.

15 листопада 2017 року Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним і обговорив питання обміну заручників на Донбасі. Під час зустрічі Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО та пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".

Як відомо, зараз Медведчук від імені України бере участь в мінських переговорах по Донбасу. За інформацією УП, Медведчук був залучений до обміну заручниками з подачі підконтрольних Кремлю бойовиків.

Кум Володимира Путіна вважає, що його відносини з російським президентом йдуть на користь відносинам України і Росії.

Медведчук відомий своєю проросійською позицією. Він виступає проти вступу України в ЄС і НАТО, а також за тісний союз з РФ.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосіяОРДЛОУкраїна
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