РосЗМИ заговорили о готовности ОРДЛО перейти от войны к дипломатии

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Четверг, 16 ноября 2017, 22:44

В ОРДО заявляют, что надеются на дипломатическое урегулирование конфликта и готовы к практическим шагам.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОРДО.

По версии собеседника, ситуация осложняется якобы из-за "несоблюдения Киевом договоренностей в рамках Минского процесса".

Как известно, 15 ноября президент России Владимир Путин сообщил главарям ОРДЛО Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, что он поддержал предложение Виктора Медведчука об обмене заложников между Украиной и боевиками.

"Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу", - отметил тогда Песков.

Раньше процесс обмена заложниками был заблокирован после заявления Путина о принципе "всех на всех".

Украинская сторона неоднократно высказывала готовность передать боевикам для обмена заложниками более 3 сотен человек, но боевики ОРДЛО срывают обмен, предъявляя необоснованные требования. Например – освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе.

Также в списке представителей ОРДЛО – те, кто совершил тяжкие преступления против Украины, в том числе тяжелые убийства.

Темы: ОРДЛО Донбасс война Росcия
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