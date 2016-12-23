Россия не готова отдавать заложников – Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко констатирует отсутствие прогресса обмена заложниками с ОРДЛО после заявления президента РФ Владимира Путина.



Об этом она пишет в пятницу в Facebook.



По ее словам, в то время, когда шла итоговая пресс-конференция Путина, на которой он заявил об обмене "всех на всех", проходила скайп-конференция гуманитарной подгруппы.



"Сегодня Путин вновь заявил о "всех на всех".., то есть, о гражданских, схваченных на оккупированных территориях за проукраинские взгляды (и которых продолжают ежедневно хватать) и наших военных, защищавших нашу землю – на всех тех, кто совершил тяжкие преступления против Украины, в том числе тяжелые убийства", – пишет Геращенко.



"Эту мантру сегодня слово в слово повторили представители ОРДЛО. Они не подтверждают наличие у себя 110 заложников, которых требует освободить СБУ и минская группа, а говорят, что в них содержится вдвое меньше. И требуют от украинской стороны немедленно передать ОРДЛО 700 человек и освободить меньше 50", – сообщила она.



По словам Геращенко, в списке тех, кого требуют, есть убийцы и другие лица, совершившие тяжкие преступления, а в списке тех, кого подтверждает ОРДЛО, нет многих из тех украинцев, судьбы которых нам известны, их просто прячут и не дают никакой информации.



Украинская сторона на скайп-конференции 23 декабря ставила вопрос поиска компромисса для освобождения до рождественских праздников, но не нашла поддержки.



"Напоминали об обещании ОРДО освободить подростков, поднимали вопрос немедленно передать украинской стороне нового заложника, который раненным попал в руки боевиков несколько дней назад, при боевом столкновении", – пишет Геращенко.



Она подчеркнула, что заявление Путина показывает, что Россия не готова отдавать заложников.



"Ответа не было, вернее, по сути, весь мир услышал сегодня ответ от главы РФ: что режиссеры и журналисты – диверсанты и террористы, украинская сторона не амнистирует всех, что должен быть принят закон об амнистии. Об амнистии кричали сегодня и ОРДЛО", – говорит Геращенко.



"К сожалению, РФ не готова сейчас отдать заложников. Ждет новой администрации Трампа, ждет ослабления нормандского формата, работает над дискредитацией минских групп, способствует другим дестабилизирующим движениям внутри самой Украины", – отмечает вице-спикер.



Геращенко подчеркнула, что Украина продолжит работать с волонтерами и церковью, ища любую возможность освобождения заложников.



"Мы настаиваем на том, чтобы мир не молчал, чтобы мир подключился решения вопроса с заложниками, чтобы прекратились издевательства над украинцами, которых незаконно удерживают в ОРДЛО. К сожалению, новостей на сегодня, после скайп-конференции нет... потому что так решила Москва", – резюмирует она.

Как известно, на пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что президент Петр Порошенко должен учесть интересы представителей ОРДЛО и помиловать всех задержанных.

Ранее Геращенко отмечала, что помилование президентом Петром Порошенко 9 человек должен способствовать обмену задержанными между украинской стороной и боевиками на Донбассе.



Украинская сторона обещала в ближайшие дни освободить из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц как акт гуманизма и передать их боевикам.

"Мы ожидаем, что и другая сторона проявит гуманизм накануне праздников и процесс освобождения заложников будет разблокирован", – отмечала тогда Геращенко.

Украинская правда