НАБУ возбудило дело о возможном незаконном обогащении Луценко

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Пятница, 17 ноября 2017, 10:26

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

"По решению суда, которое обязывает внести сведения в ЕРДР, детективы внесли эти сведения, и начато расследование по факту возможного незаконного обогащения", - рассказала она.

По словам Олифиры, дело касается именно генпрокурора и возбуждено по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса.

Пресс-секретарь сообщила, что соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в октябре.

В то же время бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин написал в Facebook, что это дело возбуждено по его обращению.

"По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко", - заявил он.

К своему посту Кузьмин приложил письмо от НАБУ, где ему сообщают об открытии производства.

 

Он добавил, что это уже пятое дело, возбужденное против Луценко, по его заявлениям.

Как стало известно в четверг, Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия.

ГПУ сделала это на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Луценко Генпрокуратура НАБУ криминал
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