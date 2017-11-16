ГПУ возбудила уголовное производство против Сытника
Четверг, 16 ноября 2017, 21:08
Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия.
Об этом УП сообщили источники в ГПУ.
Как сообщили собеседники, Сытника могут уже в пятницу, 17 ноября вызвать на допрос.
Правда самого директора НАБУ в Украине пока нет. По данным УП, Сытник находится в командировке в Португалии.
ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.
В среду на заседании антикоррупционного комитета Совета депутат Антон Геращенко призвал ГПУ открыть дело и проверить эту запись.
Роман Романюк, УП