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ГПУ возбудила уголовное производство против Сытника

Четверг, 16 ноября 2017, 21:08
ГПУ возбудила уголовное производство против Сытника
НАБУ

Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия.

Об этом УП сообщили источники в ГПУ.

Как сообщили собеседники, Сытника могут уже в пятницу, 17 ноября вызвать на допрос.

Правда самого директора НАБУ в Украине пока нет. По данным УП, Сытник находится в командировке в Португалии.

ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

В среду на заседании антикоррупционного комитета Совета депутат Антон Геращенко призвал ГПУ открыть дело и проверить эту запись.

Роман Романюк, УП

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Темы: ГенпрокуратураСытникНАБУ
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