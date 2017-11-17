Гройсман просит Венгрию не разговаривать тоном шантажа

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Пятница, 17 ноября 2017, 11:15

Премьер-министр Владимир Гройсман обратится к президенту с просьбой отреагировать на ситуацию в Закарпатской области относительно сепаратизма.

Об этом он заявил в Верховной Раде, отвечая на вопрос нардепа Игоря Лапина, касательно флагов чужих стран на административных зданиях в Закарпатье и заявлений венгерского правительства об автономии заграничных венгров.

Комментируя заявление венгерского вице-премьера он заявил: "Относительно заявлений правительств других стран, то могу сказать, что мы толерантная демократическая страна и полностью обеспечиваем права нацменьшинств. Но надо помнить, что мы - Украина и наш язык украинский и его надо уважать. Нельзя с нами разговаривать в тоне шантажа".

Говоря о флагах на Закарпатье он отметил, что адресует это обращение вице-премьеру. "Чтобы он проверил ситуацию там, а также обращусь с просьбой к президенту отреагировать, если будут выявлены факты сепаратизма", - сказал Гройсман.

Как известно ранее, вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.

Также сообщалось, что в Будапеште под посольством Украины организовали акцию "Самоопределение для Закарпатья", протест против которой выразило МИД Украины.

12 ноября в Берегово состоялись мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине создания организации "Карпатская Сечь".

Когда участники акции колонной проходили мимо здания городского совета, активисты сняли с флагштока венгерский национальный флаг, который висит над горсоветом согласно решению депутатов от 2006 года. Рядом на здании висит флаг города Берегово, флаги Украины и ЕС.

Ранее правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за подписания президентом Порошенко закона "Об образовании".

Яна Миланова, УП
Темы: Украина Венгрия Гройсман сепаратизм Закарпатье
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