Гройсман просить Угорщину не розмовляти тоном шантажу

Прем'єр міністр Володимир Гройсман звернеться до президента з проханням перевірити ситуацію в Закарпатській області щодо сепаратизму.

Про це він заявив у Верховній Раді, відповідаючи на запитання нардепа Игоря Лапіна, щодо прапорів чужих країн на адміністративних будівлях у Закарпатті і заяв угорського уряду про автономію закордонних угорців.

Коментуючи заяву угорського віце-прем’єра він заявив: "Щодо заяв урядів інших країн, то можу сказати, що ми толерантна демократична країна і повністю забезпечуємо права нацменшин. Але треба пам'ятати, що ми - Україна і наша мова українська і її треба поважати. Не можна з нами розмовляти в тоні шантажу".

Говорячи про прапори на Закарпатті він зазначив, що адресує це звернення віце-прем'єру. "Щоб він перевірив ситуацію там, а також звернусь із проханням до президента відреагувати, якщо будуть виявлені факти сепаратизму", - сказав Гройсман.

Як відомо раніше, Віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що етнічні угорці за кордоном мають право на автономію та угорське громадянство.

Також повідомлялось, що у Будапешті під посольством України організували акцію "Самовизначення для Закарпаття", протест проти якої висловило МЗС України.

12 листопада у Берегові відбулися заходи, приурочені до 79-ї річниці створення організації "Карпатська Січ".

Коли учасники акції колоною проходили повз будівлю міської ради, активісти стягнули з флагштока угорський національний прапор, який висить над міськрадою згідно з рішенням депутатів від 2006 року. Поруч на будівлі висить прапор міста Берегово, прапори України та ЄС.

Раніше уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через підписання президентом Порошенком закону "Про освіту".