МИД говорит, что знает о задержании журналиста, в Беларуси – не комментируют

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Пятница, 17 ноября 2017, 12:05

Министерству иностранных дел известно о задержании корреспондента Павла Шаройко, сейчас принимаются меры по защите прав задержанного гражданина Украины.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"МИД известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. МИД принимает меры в деле защиты прав задержанного гражданина Украины", - сказал он.

На вопрос о причинах задержания, Кирилич ответил: "Обстоятельства задержания не комментируем".

Получить комментарии в Посольстве Украины в Беларуси не удалось – пресс-атташе и посол в командировке.

По телефонам, указанным на сайте посольства, отвечают или охрана, или женщина, которая называется деловодом Светланой Николаевной.

"Я ничего не слышала о Шаройко, я не уполномочена комментировать. Пресс-атташе и посол в командировке, ждите, когда вернутся. Напишите официальное обращение на мейл, и мы его рассмотрим. Или обратитесь в консульство. Больше ничем помочь не могу", - сказала Светлана Николаевна.

В Консульстве Украины в Бресте сказали, что знают о задержании Шаройко со СМИ, но прокомментировать ничего не могут, потому что задержали его не на их территории.

В Консульстве Украины в Минске отметили, что о Шаройко не слышали.

"Мы ничего не знаем. Мы здесь ведем прием граждан. А вы обращайтесь в посольство", - посоветовала женщина, которая подняла трубку.

В то же время, как сообщает "Интерфакс-Украина", МИД Беларуси пока не комментирует информацию о задержании Шаройко.

"Мы можем подтвердить, что Шаройко аккредитован в качестве иностранного журналиста, но мы эту информацию (о задержании – ред.) не комментируем", - сказал начальник отдела информации – пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

Как известно, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Оксана Коваленко, Ирина Балачук, УП
Темы: Беларусь СМИ шпионаж
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