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МЗС каже, що знає про затримання журналіста, у Білорусі – не коментують

П'ятниця, 17 листопада 2017, 11:05

Міністерству закордонних справ відомо про затримання журналіста Павла Шаройка, наразі вживаються заходи щодо захисту прав затриманого громадянина України.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"МЗС відомо про затримання в Білорусі громадянина України. МЗС вживає заходів у справі захисту прав затриманого громадянина України", - сказав він.

На запитання про причини затримання, Кирилич відповів: "Обставини затримання не коментуємо".

Отримати коментарі у Посольстві України у Білорусі не вдалося – прес-аташе і посол у відрядженні.

За телефонами, зазначеними на сайті посольства, відповідають або охорона, або жінка, яка називається діловодом Світланою Миколаївною.

"Я нічого не чула про Шаройка, я не вповноважена коментувати. Прес-аташе і посол у відрядженні, чекайте, коли повернуться. Напишіть офіційне звернення на мейл, і ми його розглянемо. Чи зверніться у консульство. Більше нічим допомогти не можу", - сказала Світлана Миколаївна.

У Консульстві України в Бресті сказали, що знають про затримання Шаройка зі ЗМІ, але прокоментувати нічого не можуть, бо затримали його не на їхній території.

У Консульстві України в Мінську зазначили, що про Шаройка не чули.

"Ми нічого не знаємо. Ми тут ведемо прийом громадян. А ви звертайтесь до посольства", - порадила жінка, яка підняла слухавку.

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", МЗС Білорусі поки не коментує інформацію про затримання Шаройка.

"Ми можемо підтвердити, що Шаройко акредитований у якості іноземного журналіста, але поки ми цю інформацію (про затримання – ред..) не коментуємо", - сказав начальник відділу інформації – прес-секретар білоруського МЗС Дмитро Мирончик.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою у шпигунстві.

В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла зв’язатися з Шаройком.

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

Оксана Коваленко, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЗМІшпигунство
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