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В Беларуси задержали украинского журналиста за "шпионаж"

Пятница, 17 ноября 2017, 10:06

Правоохранители Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

Об этом в Facebook сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

"Задержан собкор UA: Украинское Радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко", - написал Аласания. 

 
Павел Шаройко 
Фото с facebook

Он добавил, что от официальных ответов на их запрос Посольство Беларуси пока уклоняется.

"По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинения в "шпионаже"", - подытожил Аласания. 

"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в МИД.

По словам генпродюсера "Украинского радио" Дмитрия Хоркина, перед тем около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщения редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации. 

По словам жены журналиста Елены, Павла арестовали дома. Перед этим у них был обыск.

"Никакой информации, ничего не говорят, только подозрение в шпионаже. Адвокат говорит, что дала подписку о неразглашении. Пришли и арестовали. Он пришел домой, я пришла домой, у нас был обыск. Открыла хозяйка. Я в этот момент была на работе. Квартира была пустая", - сообщила Елена эфире "Украинского радио".

Она добавила, что арест произошел 25 октября в Минске.

По словам заместителя директора Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, МИД даст комментарии позже.  

Как известно, в мае прошлого года один из сайтов боевиков ОРДЛО опубликовал список украинских и зарубежных журналистов с их контактными данными, которые были аккредитованы в зоне АТО в начале конфликта.

В списке было более 1900 фамилий журналистов. Это сотрудники ведущих телеканалов, интернет-изданий, газет, журналов, местных каналов и местных изданий, в том числе журналистка УП Оксана Коваленко.

2 июля хурналисту "Украинской правды" Оксане Коваленко запретили въезд на территорию Беларуси.

24 августа исчез в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб. Более двух недель о его месте нахождения ничего не было известно.

Позже стало известно, что пропавший Гриб находится в СИЗО Краснодара по обвинению в терроризме.

К нему не пускали ни украинских консулов, ни адвоката.

18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Украинская правда

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Темы: БеларусьСМИшпионаж
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