Луценко говорит, что дело в НАБУ касается его сына

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин написал заявление в НАБУ через паркоместа его сына.

Об этом он сказал в пятницу во время общения с журналистами.



"Я не удивлен, что владелец золотой лопаты, который обвиняется прокуратурой в хищении 1,2 млн государственных средств и скрывается на территории России написал на меня заявление. Это логично с его точки зрения. Нелогично говорить о составе преступления. Луценко Юрий Витальевич и его жена не должны показывать в декларации 2 паркоместа, которые приобрел мой сын, который имеет 28 лет и проживает отдельно от нашей семьи", - сказал он.



"Ни одним законом не предусмотрено в моей декларации показывать его расходы, или другие операции, подлежащие декларированию", - добавил Луценко.



Также он заявил, что "спокойно относится к тому, что любые правоохранительные органы регистрируют уголовные производства, что касается должностных лиц, включая руководителей этих органов".



"Это уже пятое или шестое уголовное производство, которое имеет отношение ко мне. Знаю, что некоторые закрыты за отсутствием состава преступления. Некоторые расследуются и это нормально", - сказал он, добавив, что ненормальным является ажиотаж вокруг этого.



Как известно, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.



Дело возбуждено по обращению бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.



13 октября прокуратура вручила подозрение бывшему первому заместителю Генерального прокурора Украины Ренату Кузьмину, обвинив его в действиях, в результате которых государству нанесен ущерб в размере более 1,2 млн грн.