Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко каже, що справа у НАБУ стосується його сина

П'ятниця, 17 листопада 2017, 13:44

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що колишній перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін написав заяву до НАБУ через паркомісця його сина.

Про це він сказав у п’ятницю під час спілкування із журналістами.

"Я не здивований, що власник золотої лопати, котрий обвинувачується прокуратурою в розкраданні 1 млн 200 тисяч державних коштів і переховується на території Росії написав на мене заяву. Це логічно з його точки зору. Не логічно говорити про склад злочину. Луценко Юрій Віталійович і його дружина не повинні показувати в декларації 2 паркомісця, які придбав мій син, який має 28 років і проживає окремо від нашої сім'ї" сказав він.  

"Жодним законом не передбачено в моїй декларації показувати його видатки, або інші операції, що підлягають декларуванню", - додав Луценко.

Також він заявив, що "спокійно ставиться до того, що будь-які правоохоронні органи реєструють кримінальні провадження, що стосується посадовців, включно з керівниками цих органів".

"Це вже п’яте чи шосте кримінальне провадження, яке має стосунок до мене. Знаю що деякі закриті за відсутністю складу злочину. Деякі розслідуються і це нормально", - сказав він, додавши, що ненормальним є ажіотаж навколо цього.  

Як відомо, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка.

Справа порушена за зверненням колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

13 жовтня прокуратура вручила підозру колишньому першому заступнику Генерального прокурора України Ренату Кузьміну, звинувативши його у діях, внаслідок яких державі завдано шкоду в розмірі понад 1,2 млн грн.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоКузьмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергся вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: