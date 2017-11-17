Стало известно, когда будут судить Сытника по просьбе НАПК

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Пятница, 17 ноября 2017, 15:34

Суд назначил дату рассмотрения дела об административном нарушении директором НАБУ Артемом Сытником.

Об этом сообщается на сайте Государственной судебной администрации.

Дело будет рассматривать Соломенский районный суд Киева, начало рассмотрения - 28 ноября в 10:30.

Вести заседание будет судья Оксана Криворот.

Сообщается, что поводом для слушания является возможное нарушение Сытником ч.1 ст. 188-46 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции).

 

Дополняется...

Темы: Сытник НАБУ суд
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