Стало известно, когда будут судить Сытника по просьбе НАПК
Суд назначил дату рассмотрения дела об административном нарушении директором НАБУ Артемом Сытником.
Об этом сообщается на сайте Государственной судебной администрации.
Дело будет рассматривать Соломенский районный суд Киева, начало рассмотрения - 28 ноября в 10:30.
Вести заседание будет судья Оксана Криворот.
Сообщается, что поводом для слушания является возможное нарушение Сытником ч.1 ст. 188-46 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции).
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