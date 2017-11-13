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Сытник ознакомился с протоколом своего нарушения

Понедельник, 13 ноября 2017, 14:29

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник ознакомился с протоколом об административном правонарушении.

Об этом говорится в сообщении НАПК в Facebook.

Указывается, что Сытник ознакомился с протоколом по приглашению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В заявлении отмечается, что Сытник нарушил статью закона "О предупреждении коррупции", в частности не выполнил законные требования НАПК и "предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме Национального агентства от 18.09.2017 № 41-10 / 33202/17 копии документов и информацию".

"А также предоставил их в полном объеме, чем совершил административное правонарушение, посягающее на установленный порядок управления", - говорится в заявлении.

Как известно, в понедельник Сытник заявил, что события последнего времени вокруг бюро - давление власти на антикоррупционеров. Он также опроверг конфликт интересов с директором Назка Натальей Корчак.

Позже НАПК заявило, что уже направило в суд протокол об административном правонарушении по Сытника.

В заявлении ведомства указывается, что директор НАБУ вовремя не ответил на запросы по "предоставлению Сытником доверенности на представление его интересов работников юридического департамента Национального антикоррупционного бюро Украины".

Он отметил, что получил запрос от Назка именно тогда, когда расследовал использования директором Нацагентства Натальей Корчак и ее мужем автомобиля и паркоместа, которые были не задекларированы.

Ранее сообщалось, что Нацагентство по предупреждению коррупции пригласило директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника для дачи объяснений невыполнения им требований НАПК. В агентстве считают, что председатель НАБУ нарушил ч.4 ст.12 закона о предотвращении коррупции, а именно отказал Назка в предоставлении информации и документов.

В свою очередь НАБУ предоставило информацию и документы, запрашиваемые НАПК. В то же время заподозрило главу НАПК Наталью Корчак в конфликте интересов.

Украинская правда

Темы: СытникНАБУкоррупция
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