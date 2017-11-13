Ситник поскаржився на атаку влади на актикорупціонерів

Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що все, що зараз відбуваються навколо бюро - тиск влади на антикорупціонерів.

Подібну заяву він зробив в ефірі "5 каналу" після його виклику до НАЗК для надання пояснень щодо можливого конфлікту інтересів.

"Треба бути зовсім наївним, щоб не розуміти, що ті справи, які ми сьогодні розслідуємо, влада так просто не залишить і не пробачить. Починаючи від Мартиненка, Насірова, "рюкзаків" та заступника міністра МВС та інших", - сказав Ситник.

"Звичайно ми чекали, що буде така реакція. Чекали, що буде медійна атака із застосуванням всіх підконтрольних ресурсів, в тому числі таких як НАЗК. Я не виключаю, що будуть і подальші використання адміністративного ресурсу, такі як підозри і арешти", - додав він.

За його словами, він готовий до арештів і готовий "жити в опозиції".

На запитання журналістів, стосовно чого він мав надати пояснення НАЗК і чи може показати відповідні документи публіці, він відповів, що не пам'ятає, через що саме його звинувачують у конфлікті інтересів, а стосовно документів порекомендував написати офіційне звернення до НАБУ.

"Ніякого конфлікту інтересів, на відміну від пані Корчак у мене не було. Саме вона надіслала мені запит у стані реального конфлікту інтересів", - заявив директор антикорупційного бюро.

Він зазначив, що отримав запит від НАЗК саме тоді, коли розслідував використання директором Нацагентства Наталією Корчак та її чоловіком автомобіля та паркомісця, які були не задекларовані.

Також Ситник додав, якщо в подальшому детектив НАБУ вирішить, що є вже достатньо доказів для оголошення підозри Корчак, то відповідні документи будуть передані в САП.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство із запобігання корупції запросило директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника для надання пояснень невиконання ним вимог НАЗК. В агенції вважають, що голова НАБУ порушив ч.4 ст.12 закону про запобігання корупції, а саме відмовив НАЗК у наданні інформації та документів.

В свою чергу НАБУ надало інформацію і документи, які запитувало НАЗК, Водночас запідозрило голову НАЗК Наталю Корчак у конфлікті інтересів.