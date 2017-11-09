НАБУ спростовує звинувачення НАЗК проти Ситника і викликало Корчак на допит

Національне антикорупційне бюро надало інформацію і документи, які запитувало НАЗК, Водночас запідозрило голову НАЗК Наталю Корчак у конфлікті інтересів.

Про це заявляє прес-служба НАБУ.

"Низкою ЗМІ поширюється інформація про нібито складання адміністративного протоколу щодо порушення закону Директором НАБУ. Зокрема, йдеться про участь працівників Національного бюро в адміністративній справі за позовом ТОВ "Юридична компанія "Студія права" до ДФС України, в якій судом залучено до участі в якості третьої особи на стороні відповідача – Директора Національного бюро", - йдеться у заяві.

Прес-служба повідомляє, що 3 листопада, у межах визначеного законом терміну, Національне бюро надало відповідь на запит НАЗК та надіслало копії всіх запитуваних документів. Також НАБУ роз’яснило відсутність конфлікту інтересів у описаному НАЗК випадку.

Водночас, в бюро повідомили, що в рамках досудового розслідування детективами НАБУ кримінального провадження від 5 жовтня 2017 року, голову НАЗК Наталю Корчак, від імені якої Бюро і отримувало запити на надання інформації, 30 жовтня викликали для допиту як свідка у справі, на який вона не з’явилася.

"Наголошуємо, що за таких обставин голова НАЗК не вправі розглядати будь-які питання щодо діяльності Національного бюро та його працівників і зобов’язана вжити заходів щодо врегулювання реального конфлікту інтересів (ст.28 Закону України "Про запобігання корупції")", - йдеться у заяві.

Відтак, НАБУ заявляє, що спрямування вимог до бюро, яке мало місце, ставить під сумнів об’єктивність виконання посадових обов’язків голови Нацагенства та може дискредитувати орган, основним завданням якого є забезпечення формування та реалізація державної антикорупційної політики.

"Закликаємо Наталію Корчак виконувати свої процесуальні обов’язки, з’являтися на виклик детективів Національного бюро для дачі показів замість використовувати займану посаду для уникнення надання роз’яснень. Також застерігаємо голову НАЗК утриматися від подібних подальших дій, як таких, що можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів", - сказано у заяві.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство із запобігання корупції запросило директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника для надання пояснень невиконання ним вимог НАЗК. В агенції вважають, що голова НАБУ порушив ч.4 ст.12 закону про запобігання корупції, а саме відмовив НАЗК у наданні інформації та документів.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис стосовно підлеглого Ситника - детектива НАБУ Ігоря Семака. Його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.