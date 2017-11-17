Украинские консулы посетили задержанного в Беларуси журналиста

Задержанного в Беларуси украинского журналиста "Украинской радио" Павла Шаройко посетил украинский консул.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в эфире телеканала "112.Украина"

"Насколько нам известно, консул Украины посетил Павла, и есть определенный непубличный сбор информации", - сказал Томиленко.

Также он отметил, что уже известно, что журналиста, гражданина Украины, арестовали представители белорусского КГБ.

"Ему предоставлен государственный белорусский адвокат, который должен защищать интересы Шаройко. При этом адвокат не разглашает сути дела, якобы из-за запрета", - сказал Томиленко.

По его словам, жена журналиста длительное время после его задержания надеялась на действенность тайных переговоров, но когда поняла их безрезультатность, приехала в Украину, где ищет возможность защиты своего мужа.

"Официально им запретили общаться, поэтому всю информацию о муже она получает через адвоката или посредством переписки", - сказал председатель НСЖУ.

Он также отметил, что обратился к международному союза журналистов с просьбой объединить усилия, чтобы заставить Лукашенко освободить Шаройко, чтобы он не повторил судьбу Романа Сущенко, который уже более года находится в российской тюрьме.

Как известно, 17 ноября председатель Национального общественного телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед тем в квартире был обыск.

Позже, в МИД сообщили, что им известно о задержании журналиста Павла Шаройко, сейчас принимаются меры по защите прав задержанного гражданина Украины.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе. По его словам, заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом ничего не стоят, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане.