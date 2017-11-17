Українські консули відвідали затриманого в Білорусі журналіста

Затриманого в Білорусі українського журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка відвідав український консул.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в ефірі телеканалу "112.Україна"

"Наскільки нам відомо, консул України відвідав Павла, і є певний непублічний збір інформації", - сказав Томіленко.

Також він зазначив, що вже відомо, що журналіста, громадянина України, заарештували представники білоруського КГБ.

"Йому надано державного білоруського адвоката, який має захищати інтереси Шаройка. При цьому адвокат не розголошує суті справи, нібито через заборону", - сказав Томіленко.

За його словами, дружина журналіста тривалий час після його затримання сподівалась на дієвість таємних переговорів, але коли зрозуміла їх безрезультатність, приїхала до України, де шукає можливості захисту свого чоловіка.

"Офіційно їм заборонили спілкуватись, тож всю інформацію про чоловіка вона отримує через адвоката або за допомогою листування", - сказав голова НСЖУ.

Він також зазначив, що звернувся до міжнародної спілки журналістів з проханням об'єднати зусилля, щоб змусити Лукашенка звільнити Шаройка, щоб він не повторив долю Романа Сущенка, який вже більше року перебуває у російській в'язниці.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою у шпигунстві.

В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла зв’язатися з Шаройком.

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

Пізніше, в МЗС повідомили, що їм відомо про затримання журналіста Павла Шаройка, наразі вживаються заходи щодо захисту прав затриманого громадянина України.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу. За його словами, запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом нічого не варті, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни.