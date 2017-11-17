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Министр Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе

Пятница, 17 ноября 2017, 14:23

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе.

Об этом он написал в своем Твиттере в пятницу.

Как известно, правоохранители Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

По словам жены журналиста Елены, Павла арестовали дома. Перед этим у них был обыск.

2 июля журналисту "Украинской правды" Оксане Коваленко запретили въезд на территорию Беларуси.

24 августа исчез в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб. Более двух недель о его месте нахождения ничего не было известно.

18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Украинский Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Украинская правда

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Темы: БеларусьКириленко
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