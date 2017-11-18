Задержанному в Беларуси журналисту Шаройко назначили адвоката
Задержанному в Беларуси по подозрению в шпионаже журналисту "Украинской радио" Павлу Шаройко назначили адвоката.
Об этом "Украинской правде" сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.
"Консул посетил задержанного в Беларуси гражданина Украины. Условия содержания, по его словам, приемлемые", - сообщил он.
Как известно, 17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали журналиста "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.
В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла с ним связаться.
По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.
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