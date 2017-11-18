На Украину движутся дожди и мокрый снег

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Суббота, 18 ноября 2017, 15:40

В ближайшие дни на территории Украины ожидается снижение температуры и мокрый снег с дождями. 

По данным Укргидрометцентра, в частности в центральных и северных областях ночью ожидается от 1...3 до 2...4 градусов тепла, днем до +7, облачно.

На востоке и юге днем до +10, ночью 2...5 тепла, дождь, в Крыму +9...+11, без осадков.

В западных областях и на Закарпатье - переменная облачность, без осадков, днем 4...6, ночью 1...3 тепла.

 

20 и 21 ноября - дожди и мокрый снег на всей территории Украины, кроме востока, температура ночью снизится до +1 ...-1, днем +2...+5, на юге и востоке +7...+9 , ночью 3-5 тепла. В Крыму +10... +12, ночью 6-8 тепла.

 
 

Уараинская правда 

Темы: погода
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