СБУ: Задержаны причастный к убийству редактора российского "Форбса"

Служба безопасности задержала двух россиянин, среди которых есть подозреваемый в участии в убийстве редактора русского "Форбса" Пола Хлебникова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, который объявленный в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора российского издания "Форбс" - гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, после бегства из РФ он был в составе преступной группировки, которая вымогала деньги у частных предпринимателей в Украине.

"На Полтавщине сотрудники СБ Украины задержали еще одного гражданина РФ, объявленного в международный розыск. Ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах ЕС, уроженец города Грозный длительное время скрывался от следствия", - отмечает пресс-служба.

По информации Интерпола, россиянин в 2013 году с помощью сообщника бежал из зала суда норвежского города Сандвик. Впоследствии его в международный розыск подала Франция после того, как его заподозрили в угоне престижных автомобилей.

Также, как отметили в СБУ, во избежание ответственности он скрывался в разных странах с поддельными паспортами.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения и экстрадиции.

Украинская правда