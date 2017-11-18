СБУ: Задержаны причастный к убийству редактора российского "Форбса"

869 просмотров
Суббота, 18 ноября 2017, 15:55

Служба безопасности задержала двух россиянин, среди которых есть подозреваемый в участии в убийстве редактора русского "Форбса" Пола Хлебникова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, который объявленный в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора российского издания "Форбс" - гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, после бегства из РФ он был в составе преступной группировки, которая вымогала деньги у частных предпринимателей в Украине.

"На Полтавщине сотрудники СБ Украины задержали еще одного гражданина РФ, объявленного в международный розыск. Ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах ЕС, уроженец города Грозный длительное время скрывался от следствия", - отмечает пресс-служба.

По информации Интерпола, россиянин в 2013 году с помощью сообщника бежал из зала суда норвежского города Сандвик. Впоследствии его в международный розыск подала Франция после того, как его заподозрили в угоне престижных автомобилей.

Также, как отметили в СБУ, во избежание ответственности он скрывался в разных странах с поддельными паспортами.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения и экстрадиции.

Украинская правда

Темы: СБУ убийство Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Разоблачительница НАПК будет судиться с Луценко и САП 18 ноября 2017, 11:41
Генпрокуратура забрала у НАБУ дело о фальсификации НАЗК 17 ноября 2017, 20:04
СБУ заявляет об изъятии 20 млн грн у одесского застройщика 16 ноября 2017, 19:49
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
На Украину движутся дожди и мокрый снег
В Одессе во время протеста разбили голову начальнику полиции
Штаб: В зоне АТО погиб военный, еще один ранен
В Польшу не пустили первого украинца из "черного списка" Ващиковского
Все новости
другой город

Знакомьтесь: новая туристическая айдентика Запорожья

эксперты

Как запомнить то, что мы читаем и смотрим

Лайфхаки

Где искать одежду нестандартных размеров