СБУ: Затримано причетного до вбивства редактора російського "Форбса"

Служба безпеки затримала двох росіян, серед яких є підозрюваний в участі у вбивстві редактора російського "Форбса" Пола Хлєбнікова.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"У Києві правоохоронці затримали уродженця Чечні, оголошеного у міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів. За інформацією Інтерполу іноземець брав участь у скоєнні низки замовних вбивств, зокрема, головного редактора російського видання "Форбс" - громадянина США Пола Хлєбнікова та заступника голови – керівника апарату уряду Чеченської Республіки у 2001-2003 роках", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, після втечі з РФ він був у складі злочинного угрупування, яке вимагало гроші у приватних підприємців в Україні.

"На Полтавщині співробітники СБ України затримали ще одного громадянина РФ, оголошеного у міжнародний розшук. Раніше засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої групи в країнах ЄС, уродженець міста Грозний тривалий час переховувався від слідства", - зазначає прес-служба.

За інформацією Інтерполу, росіянин у 2013 році з допомогою спільника втік зі залу суду норвезького міста Сандвік. Згодом його в міжнародний розшук подала Франція після того, як його запідозрили у викраденні престижних автомобілів.

Також, як зазначили у СБУ, для уникнення відповідальності він переховувався у різних країнах з підробленими паспортами.

Зараз правоохоронці вирішують питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу та екстрадиції.

Як відомо, 9 липня 2004 року Пола Хлєбнікова застрелили поблизу редакції "Форбс" в Москві. У його вбивстві звинувачували Казбека Дукузова, Муса Вахаєва і Фаіла Садретдінова. У 2006 році їх виправдали, але Верховний суд скасував вирок. Після цього Дукузов не з'явився в суд на розгляд справи - його оголосили в розшук.

Як зазначає російське видання "Медуза", Дукузов і Вахаєв також підозрювалися у вбивстві керівника апарату уряду Чеченської Республіки Якова Сергуніна.

Українська правда