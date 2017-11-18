Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Задержан причастный к убийству редактора российского "Форбса"

Суббота, 18 ноября 2017, 14:55

Служба безопасности задержала двух россиян, среди которых есть подозреваемый в участии в убийстве редактора русского "Форбса" Пола Хлебникова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, который объявлен в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора российского издания "Форбс" - гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, после бегства из РФ он был в составе преступной группировки, которая вымогала деньги у частных предпринимателей в Украине.

"На Полтавщине сотрудники СБ Украины задержали еще одного гражданина РФ, объявленного в международный розыск. Ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах ЕС, уроженец города Грозный длительное время скрывался от следствия", - отмечает пресс-служба.

По информации Интерпола, россиянин в 2013 году с помощью сообщника бежал из зала суда норвежского города Сандвик. Впоследствии его в международный розыск подала Франция после того, как его заподозрили в угоне престижных автомобилей.

Также, как отметили в СБУ, во избежание ответственности он скрывался в разных странах с поддельными паспортами.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения и экстрадиции.

Как известно, 9 июля 2004 года Пола Хлебникова застрелили вблизи редакции "Форбс" в Москве. В его убийстве обвинялись Казбек Дукузов, Муса Вахаев и Фаиль Садретдинов. В 2006 году их оправдали, но Верховный суд отменил приговор. После этого Дукузов не явился в суд на рассмотрения дела - его объявили в розыск.

Как отмечает российское издание "Медуза", Дукузов и Вахаев также подозревались в убийстве руководителя аппарата правительства Чеченской Республики Якова Сергунина.

Украинская правда

Темы: СБУубийствоРосcияЧечня
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
СБУ
СБУ ответила, почему не дает руководительнице Музея Голодомора доступ к материалам скандального исследования
СБУ говорит, что ликвидировала две "схемы для уклонистов" в военкоматах
Руководители учебного центра Нацгвардии "нарисовали" себе 1 миллион "боевых" - СБУ
Последние новости
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
Все новости...
Реклама: