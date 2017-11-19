Саакашвили заявил, что Гелетей управлял перевозкой пропавших грузин

Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что начальник Управления госохраны Валерий Гелетей командовал перевозкой трех пропавших грузин из Киева в Одессу.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Похищенных грузин перевезли тремя вертолетами из Киева в Одессу, операцией командовал лично Гелетей, которого сразу узнали наши бойцы", - говорится в сообщении.

Он также утверждает, что журналиста Тамаза Шавшишвили избили рукояткой пистолета.

"В Одессе их встретил генерал Косик и погрузил на паром, на котором в Грузию их сопровождало 50 бойцов спецназа", - добавил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные жестоко избили его водителя.

Как известно, 21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому отменили вид на жительство журналисту ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамазу Шашвиашвили в Украине.

17 ноября Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

Украинская правда