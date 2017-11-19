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Саакашвили заявил, что неизвестные жестоко избили его водителя

Воскресенье, 19 ноября 2017, 10:20
Саакашвили заявил, что неизвестные жестоко избили его водителя

Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные жестоко избили его водителя.

Об этом Саакашвили сообщил 19 ноября на своей странице в Faceebook.

"После того, как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только с моим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью двое неизвестных встретили его у дома и жестоко избили", - отметил Саакашвили.

По его словам, водитель узнал две припаркованные машины.

"Они обычно за нами ездят, и он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда. ... "Скорая" увезла его в больницу, где ему поставили диагноз  "тяжелое сотрясение мозга", - сообщил Саакашвили.

Он добавил, что его пытаются "выжить из Украины", убирая его непосредственное окружение.

Как известно, 21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому отменили вид на жительство журналисту ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамазу Шашвиашвили в Украине.

17 ноября Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

Украинская правда 

Темы: Саакашвили
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