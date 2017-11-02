Fancy Bear пытался взломать почтовые ящики украинских политиков - AP

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Четверг, 2 ноября 2017, 07:15

Российская хакерская группа Fancy Bear, кроме атак на почту Хиллари Клинтон, пыталась сломать ящики украинских политиков и российских оппозиционеров.

Об этом сообщает Associated Press.

Агентство пишет, что получило доступ к списку целей российских хакеров.

Среди украинской политической элиты это - президент Петр Порошенко и его сын Алексей, министр внутренних дел Арсен Аваков, народный депутат Сергей Лещенко и другие бывшие и нынешние министры. Всего - 545 аккаунтов.

Среди россиян - бизнесмен Михаил Ходорковский, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, оппозиционный лидер Алексей Навальный и еще более 100 общественных активистов.

Как известно, ранее в США обвинили Fancy Bear в атаках на Черногорию.

Темы: Украина Росcия США хакеры
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