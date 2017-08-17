Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хакеры РФ для атак на США использовали ПО украинского программиста

Четверг, 17 августа 2017, 07:55
Хакеры РФ для атак на США использовали ПО украинского программиста

Украинский хакер, известный под псевдонимом Profexer, стал свидетелем ФБР по делу о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США.

Об этом пишет The New York Times.

Глава киберполиции Украины Сергей Демедюк рассказал в интервью газете, что Profexer пришел в полицию самостоятельно. Он решил сдаться после того, как американская разведка публично заявила, что идентифицировала, что написанная им программа P.A.S. web shell была использована хакерами для атаки на серверы Демократической партии США.

Демидюк сообщил, что позволил ФБР использовать его в качестве свидетеля. С ним работает один из агентов ФБР, которые есть в посольстве США в Киеве.

При этом Profexer не был арестован, потому что он был автором, а не пользователем вредоносной программы.

"Он сказал нам, что создавал ее не для того, чтобы ее использовали именно для этого", - объяснил Демидюк.

Народный депутат Антон Геращенко также сообщил изданию, что украинскому программисту заплатили за разработку программы, что он и сделал, не зная, что она будет использована для российских кибератак.

Нет никаких доказательств того, что украинский хакер работал на российскую разведку, но его  программа была использована в этих целях, пишет издание.

При этом, как сообщается, ФБР обнаружило следы этого вредоносного кода и на серверах ЦИК Украины, которая подверглась кибератаками во время президентских выборов в 2014 году.

Примечательно, что результаты этой кибератаки были использованы российским "первым" каналом. Тогда хакеры загрузили на сервер ЦИК страницу с данными подсчета голосов, согласно которым наибольше голосов получил лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

Этот фейк был использован российской пропагандой для утверждения, что в Украине к власти пришли ультраправые и даже фашисты.

Кроме того, похожая технология была задействована в 2016 году для взлома электронной почты Всемирного антидопингового агентства WADA, которое обвиняла российских спортсменов в систематическом употреблении допингов.

Как известно, спецслужбы США считают, что во взломе демократической партии в июле 2016 года участвовала связанная с ГРУ РФ группировка хакеров APT 28, также известная как Fancy Bear.

"Украинская правда" в Threads

Темы: хакерыСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
хакеры
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Органы власти США подверглись масштабной кибератаке
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: