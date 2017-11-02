На Киевщине поставят патрули во всех криминогенных точках

Правоохранители Киевской области определили наиболее криминогенные места в области и направят к ним патрули для обеспечения порядка.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"Мы проанализировали всю оперативную обстановку, которая у нас есть в Киевской области, определили наиболее криминогенные места, где чаще всего совершают грабежи и разбои. Мы приближаем сейчас к этим местам патрульные наряды, как автомобильные, так и пешие", - сказал Жукович.

Он добавил, что к патрулированию привлекают также полицию охраны, национальную гвардию и общественные формирования.

"Все эти меры направлены на одно – чтобы обеспечить безопасность граждан, чтобы уменьшить количество противоправных деяний, которые есть в Киевской области", - сказал Жукович.

Он призвал жителей сообщать полиции о возможных совершениях преступлений, а "там где совершено, то не ждать, а сразу звонить по номеру 102".

"Мы сразу отреагируем, будем по горячим следам задерживать преступников. За эту ночь мы задержали 3 воров на горячем и одного грабителя", - сказал Жукович.

Он также призвал жителей с пониманием отнестись к проверкам кинологов.

"Ежесуточно будем задействовать определенное количество кинологов с собаками – в местах массового проведения мероприятий и для проверки транспортных средств на наличие взрывчатых веществ, оружия или наркотических средств", - подытожил Жукович.

Как известно, 31 октября секретарь СНБО Александр Турчинов поручил усилить антитеррористический и контрразведывательный режим в Украине из-за террористических актов и убийства военнослужащей Амины Окуевой.

После этого полиция Киева и области перешла на усиленный режим несения службы из-за опасности терактов.

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