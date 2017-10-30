Убийство Амины Окуевой

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Чоловік вбитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, що під час обстрілу куля влучила жінці у голову і він не встиг її врятувати.

Осмаєв розповів, що саме він був за кермом. В машині були він та Аміна Окуєва, вони їхали додому. Коли почався обстріл, він намагався проїхати "скільки міг". Після цього він намагався надати жінці першу допомогу, але не зміг.

На його думку напад, скоєний 30 жовтня, пов'язаний із попередніми замахами на подружжя та нардепа Ігоря Мосійчука.