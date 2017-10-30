Убийство Амины Окуевой
Амина Окуева участвовала в Революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".
Но ее убили на мирной Киевщине вечером в понедельник 30 октября.
Возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Окуевой, она погибла.
Ее муж Адам Осмаев получил ранения, но будет жить.
Это было второе покушение на супругов.
1 июня 2017 года в Киеве на Подоле киллер назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама - тогда Амина выстрелила в ответ.
По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.
Нападающему на добровольцев было объявлено подозрение.
Тогда Окуева считала, что нападение на Осмаева совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.
В феврале 2012 года мужа Окуевой - Адама Осмаева задерживали по подозрению в совершении взрыва в квартире в Одессе. Следственные органы Украины также подозревали, что он вместе с сообщником готовил покушение на президента России Владимира Путина.
Осмаева Украина решила не выдавать России после соответствующей рекомендации Европейского суда по правам человека.
В 2014-м Осмаев возглавлял добровольческой батальон имени Джохара Дудаева, который воевал на Донбассе.
Наше відео з місця події
Аміна Окуєва: якою її запам'ятаємо.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 30, 2017
Відео від 5 вересня 2014 року pic.twitter.com/jrnorc7QG5
Чоловік вбитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, що під час обстрілу куля влучила жінці у голову і він не встиг її врятувати.
Осмаєв розповів, що саме він був за кермом. В машині були він та Аміна Окуєва, вони їхали додому. Коли почався обстріл, він намагався проїхати "скільки міг". Після цього він намагався надати жінці першу допомогу, але не зміг.
На його думку напад, скоєний 30 жовтня, пов'язаний із попередніми замахами на подружжя та нардепа Ігоря Мосійчука.
Уточнене місце нападу на машину Аміни і Адама.
Прокуратура Київської області вже має кілька головних версій вбивства Аміни Окуєвої, вони відпрацьовуються.
Про це заявив прокурор Дмитро Чібісов. Але поки версії не називаються.
Секретар РНБР Олександр Турчинов заявив, що вбивство Аміни Окуєвої не повинно залишитися безкарним.
"Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного паріота України вона стала рідною сесторою. І ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри", - підкреслив він.
Турчинов зазначив, що вбивство Аміни Окуєвої - це виклик країні, на який повинна бути жорстка і адекватна відповідь.
У вбивстві Окуєвої Турчинов звинуватив Росію.
Після попереднього замаху Окуєвій було надано держохорону. Коли час сплив, їм запропонували продовжити державну охорону, однак Окуєва і Осмаєв відмовились від неї.
Нападників було двоє. Місцеві чули постріли, які тривали 5-7 секунд. Стріляли чергами.
Повідомляє кореспондент УП:
Станом на 0:10 біля білого джипа, на якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, працюють слідчі. Двері з боку водія були відкриті, також вони відчиняли двері багажника. Машина не виглядає повністю продірявленою кулями. Однак видно, що лобове скло з боку водія пробили кулі.
Біля авта працюють до 6 осіб. Нікого не підпускають до місця події.
Отримав трагічну звістку про загибель Аміни Окуєвої. Важко добирати слова, коли гинуть люди. В серці - лише сум і скорбота. Вічна пам'ять. pic.twitter.com/02sdD4pb5X— Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 30, 2017
Перше фото з місця убивства.
Відео. Розмова з чоловіком Аміни - Адамом Осмаєвим у лікарні.
Завтра по АТR покажуть програму, яку готувала #Окуева. Про Чечню. Перший і останній випуск присвячений Джохару Дудаєву.— Prosto Nadiya (@ProstoNadiya) October 30, 2017
Одні з наостанніших фото Аміни Окуєвої. І пост про готовність до зустрічі з кіллером.
Поліція Київської області збирається відкрити кримінальне провадження за статтею 115 КК (Умисне вбивство).
Про це УП розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Місце убивства
Коментар голови Нацполіції Сергія Князєва Українській правді
До журналістів вийшов прокурор Київської області Дмитро Чібісов. Він уточнив, що убивство сталося о 20:30. Аміна перебувала на пасажирському сидінні.
На питання у якому стані була Аміна на час прибуття, він зазначив, що вона отримала поранення несумісні з життям. За кермом був її чоловік. В якому стані, не кажуть. Скільки куль – невідомо.
Водночас голова Нацполіції в коментарі УП уточнив, що обстріляли автомобіль з автоматичної зброї. "Це був розстріл", - сказав він.
На місці працюють співробітники Нацполіції.
Версії поки не озвучують
У Національній поліції підтвердили інформацію про загибель добровольця АТО Аміни Окуєвої та повідомили про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській області у зв'язку із вбивством.