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СБУ, полиция и пограничники усилят антитеррористический режим

Вторник, 31 октября 2017, 17:33

Секретарь СНБО Александр Турчинов поручил усилить антитеррористический и контрразведывательный режим в Украине из-за террористических актов и убийства военнослужащей Амины Окуевой.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"С учетом этих реальных угроз СБУ, Нацполиции и Пограничной службе Украины поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усилить пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией, принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективное противодействие вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в соответствующих мероприятиях будут помогать все силовые структуры Украины, "а также, я надеюсь, ветераны АТО и все неравнодушные граждане страны".

По мнению Турчинова, террористические акты, диверсии, убийства и провоцирование массовых беспорядков в последнее время в Украине связаны с внедрением спецслужбами РФ активной фазы плана по дестабилизации внутриполитической ситуации в государстве.

Все эти события направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности институтов государства обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе, отметил секретарь СНБО.

Как известно, вечером 30 октября возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) - п. 11 (расценивается как заказное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурчиновубийствоСБУполицияПограничная служба
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