Госдеп одобрил поставку ПТРК Javelin Грузии

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Вторник, 21 ноября 2017, 04:33

Государственный департамент США принял решение об утверждении возможной продажи Грузии ракет Javelin и пусковых установок на 75 миллионов долларов.

Об этом сообщает агентство минобороны США по сотрудничества в сфере безопасности.

Правительство Грузии обратилось с запросом о покупке четырехсот десяти ракет Javelin и семидесяти двух пусковых комплексов Javelin Command (CLU) (включая два блока CLaw Javelin Block 1, которые будут использоваться в качестве запасных частей).

Также включены десять инструкторов, техническая помощь правительства и подрядчика США, транспорт и другие связанные элементы логистики и программы поддержки.

Общая сметная стоимость составляет 75 млн. долл. США.

"Предлагаемая поставка будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность Грузии. Система Javelin предоставит Грузии более широкие возможности для удовлетворения своих требований национальной обороны. Грузия не будет испытывать трудности с освоением этой системы в своих вооруженных силах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, агентсво сообщает о потенциальной продаже комплексов в соотвествии с требованием закона. Уведомление не означает, что сделка была заключена.

Темы: Грузия оружие США
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