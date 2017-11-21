Госдеп одобрил поставку ПТРК Javelin Грузии

Государственный департамент США принял решение об утверждении возможной продажи Грузии ракет Javelin и пусковых установок на 75 миллионов долларов.

Об этом сообщает агентство минобороны США по сотрудничества в сфере безопасности.

Правительство Грузии обратилось с запросом о покупке четырехсот десяти ракет Javelin и семидесяти двух пусковых комплексов Javelin Command (CLU) (включая два блока CLaw Javelin Block 1, которые будут использоваться в качестве запасных частей).

Также включены десять инструкторов, техническая помощь правительства и подрядчика США, транспорт и другие связанные элементы логистики и программы поддержки.

Общая сметная стоимость составляет 75 млн. долл. США.

"Предлагаемая поставка будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность Грузии. Система Javelin предоставит Грузии более широкие возможности для удовлетворения своих требований национальной обороны. Грузия не будет испытывать трудности с освоением этой системы в своих вооруженных силах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, агентство сообщает о потенциальной продаже комплексов в соотвествии с требованием закона. Уведомление не означает, что сделка была заключена.