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Держдеп схвалив поставку ПТРК Javelin Грузії

Вівторок, 21 листопада 2017, 03:33
Держдеп схвалив поставку ПТРК Javelin Грузії

Державний департамент США прийняв рішення про затвердження можливого продажу Грузії ракет Javelin і пускових установок на 75 мільйонів доларів.

Про це повідомляє агентство міноборони США із співпраці в сфері безпеки.

Уряд Грузії звернувся із запитом про купівлю чотирьохсот десяти ракет Javelin і сімдесяти двох пускових комплексів Javelin Command (CLU) (включаючи два блоки CLaw Javelin Block 1, які будуть використовуватися в якості запасних частин).

Також включені десять інструкторів, технічна допомога уряду і підрядника США, транспорт та інші пов'язані елементи логістики і програми підтримки.

Загальна кошторисна вартість становить 75 млн. дол. США.

"Запропонована поставка буде сприяти зовнішній політиці і національній безпеці Сполучених Штатів, покращуючи безпеку Грузії. Система Javelin надасть Грузії ширші можливості для задоволення своїх вимог національної оборони. Грузія не зазнає труднощів з освоєнням цієї системи в своїх збройних силах", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, агентство повідомляє про потенційний продаж комплексів згідно з вимогою закону. Повідомлення не означає, що угоду укладено.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіязброяСША
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