КУПР установил две палатки на Майдане Незалежности

Представители общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" установили 2 палатки на Майдане Незалежности в Киеве.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".



Около сотни человек сейчас находятся на месте событий. Основное требование, которое было озвучено: наказать виновных в гибели людей во время Революции Достоинства.



Правоохранители, которых вдвое больше, окружили активистов.

Эльдар сарахман

Эльдар сарахман

Эльдар сарахман

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