КУПР установил две палатки на Майдане Незалежности
Представители общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" установили 2 палатки на Майдане Незалежности в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".
Около сотни человек сейчас находятся на месте событий. Основное требование, которое было озвучено: наказать виновных в гибели людей во время Революции Достоинства.
Правоохранители, которых вдвое больше, окружили активистов.
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