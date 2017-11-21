КУПР установил две палатки на Майдане Незалежности

3266 просмотров
Вторник, 21 ноября 2017, 18:00

Представители общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" установили 2 палатки на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Около сотни человек сейчас находятся на месте событий. Основное требование, которое было озвучено: наказать виновных в гибели людей во время Революции Достоинства.

Правоохранители, которых вдвое больше, окружили активистов.

 
Эльдар сарахман
 
Эльдар сарахман
 
Эльдар сарахман

Дополняется...

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Луганске уже несколько часов не работают радио и ТВ
ГПУ пришла с обыском в "Киевавтодор" и "Киевзеленстрой", есть задержанные
Пострадавшие на Майдане будут получать льготы участников боевых действий
"Роттердам+" в действии: тарифы ТЭС могут вырасти на 25%
Все новости
киев

На Владимирской горке началась масштабная реконструкция

здоровье

5 следствий, как одиночество может вредить здоровью

тепло&свет

Как 3 города отказались от централизованного отопления и что из этого вышло