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КУПР установил две палатки на Майдане Незалежности

Вторник, 21 ноября 2017, 17:00

Представители общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" установили 2 палатки возле стеллы на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Около сотни человек сейчас находятся на месте событий. Основное требование, которое было озвучено: наказать виновных в гибели людей во время Революции Достоинства.

Правоохранители, которых вдвое больше, окружили активистов.

 
Эльдар сарахман
 
Эльдар сарахман
 
Эльдар сарахман
 

Полицейские разделили людей на две группы, оттеснив от палаток. В их адрес звучала нецензурная лексика.

Позже полицейские организованно вышли за пределы Майдана, оставив активистов в покое.

 

Как известно, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы.

Киевляне и гости столицы днем несли цветы на аллею Героев Небесной сотни.

Тематические общественные мероприятия проходили на Софийской и Михайловской площадях, на Майдане Незалежности и улице Крещатик.

Эльдар Сарахман, Валентина Романенко, УП

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