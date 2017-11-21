КУПР установил две палатки на Майдане Незалежности

Представители общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" установили 2 палатки возле стеллы на Майдане Незалежности в Киеве.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".



Около сотни человек сейчас находятся на месте событий. Основное требование, которое было озвучено: наказать виновных в гибели людей во время Революции Достоинства.



Правоохранители, которых вдвое больше, окружили активистов.

Эльдар сарахман

Эльдар сарахман

Эльдар сарахман

Полицейские разделили людей на две группы, оттеснив от палаток. В их адрес звучала нецензурная лексика.



Позже полицейские организованно вышли за пределы Майдана, оставив активистов в покое.

Как известно, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы.

Киевляне и гости столицы днем несли цветы на аллею Героев Небесной сотни.

Тематические общественные мероприятия проходили на Софийской и Михайловской площадях, на Майдане Незалежности и улице Крещатик.