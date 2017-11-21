Киевляне несут цветы на аллею Героев Небесной сотни

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы.

Киевляне и гости столицы несут цветы на аллею Героев Небесной сотни, сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

У места, где были расстреляны герои Небесной сотни, около полусотни человек ждут молебен. Люди кладут цветы и лампадки у портретов героев.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Также люди молятся возле знака "Музей революции Достоинства".

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Руководства государства или других чиновников нет.

Присутствующие граждане делятся воспоминаниями о революции Достоинства.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Как известно, с 10:00 до 13:00 21 ноября в память о погибших Героях Небесной Сотни состоится молодежная шествие, возложение цветов и зажжение свечей на Аллее Героев Небесной Сотни.

В Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского запланирован концерт ко Дню Достоинства и Свободы.

Тематические общественные мероприятия пройдут также на Софийской и Михайловской площадях, на Майдане Независимости и улице Крещатик (на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Институтской, на пешеходной части).

21 ноября будет запрещено движение всех видов транспортных средств с 7:00 до 14:00 на Владимирском проезде в Киеве.

Как известно, 21 ноября 2013 года на Майдане Независимости собрались люди, несогласные с остановкой евроинтеграционных процессов. Они решили провести здесь ночь. Так начался евромайдан, который перерос в революцию Достоинства.

Во время акций протеста против действий власти Виктора Януковича в ноябре 2013 года – феврале 2014 года пострадало много людей, в январе 2014 года были убиты несколько человек, а 20 февраля утром начались расстрелы майдановцев.

Тогда, на пике протеста, погибли более сотни митингующих, преимущественно на улице Институтской. Часть улицы переименовали в Аллею Героев Небесной сотни.