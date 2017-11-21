Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевляне несут цветы на аллею Героев Небесной сотни

Вторник, 21 ноября 2017, 10:21

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы.

Киевляне и гости столицы несут цветы на аллею Героев Небесной сотни, сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП 

У места, где были расстреляны герои Небесной сотни, около полусотни человек ждут молебен. Люди кладут цветы и лампадки у портретов героев.  

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП 

Также люди молятся возле знака "Музей революции Достоинства". 

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП 

Руководства государства или других чиновников нет.

Присутствующие граждане делятся воспоминаниями о революции Достоинства. 

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП 

Как известно, с 10:00 до 13:00 21 ноября в память о погибших Героях Небесной Сотни состоится молодежная шествие, возложение цветов и зажжение свечей на Аллее Героев Небесной Сотни.

В Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского запланирован концерт ко Дню Достоинства и Свободы.

Тематические общественные мероприятия пройдут также на Софийской и Михайловской площадях, на Майдане Независимости и улице Крещатик (на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Институтской, на пешеходной части).

21 ноября будет запрещено движение всех видов транспортных средств с 7:00 до 14:00 на Владимирском проезде в Киеве.

Как известно, 21 ноября 2013 года на Майдане Независимости собрались люди, несогласные с остановкой евроинтеграционных процессов. Они решили провести здесь ночь. Так начался евромайдан, который перерос в революцию Достоинства.

Во время акций протеста против действий власти Виктора Януковича в ноябре 2013 года – феврале 2014 года пострадало много людей, в январе 2014 года были убиты несколько человек, а 20 февраля утром начались расстрелы майдановцев.

Тогда, на пике протеста, погибли более сотни митингующих, преимущественно на улице Институтской. Часть улицы переименовали в Аллею Героев Небесной сотни.

Ирина Балачук, Эльдар Сарахман, УП
Темы: МайданКиевакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
Все новости...
Реклама: