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Миссия ОБСЕ ограничила патрулирование в Луганске

Четверг, 23 ноября 2017, 10:45
Миссия ОБСЕ ограничила патрулирование в Луганске
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ ограничила патрулирование в Луганске 21-22 ноября в целях безопасности.

Об этом говорится в оперативном отчете миссии от 23 ноября.

"В Луганске СММ зафиксировала присутствие вооруженных лиц 21 и 22 ноября в Луганске, по наблюдениям миссии, район в радиусе примерно 600 метров от дома № 38 на улице Луначарского был огражден", – говорится в сообщении.

В течение этих двух дней в огороженном районе наблюдатели видели около 100 неустановленных вооруженных лиц, большинство из которых были в масках (или прятали лица) и с белыми повязками на руках.

В этом же районе команда СММ видела 4 бронетранспортера, которые стояли в четырех разных местах: на улице Котельникова (типа БТР), на улице Лермонтова (типа БТР), на улице Котельникова (БТР-80) и на улице Польского (БТР-70) .

Утром 22 ноября по 20 метров на юг от перекрестка улиц Советской и Лермонтова наблюдатели видели не менее 4 грузовика военного типа (без номерных знаков), 1 бронетранспортер (типа БТР) и группу из 5 неустановленных вооруженных лиц в форме военного типа с белыми повязками на руках. Они не позволили патрулю миссии проехать в южном направлении по улице Лермонтова.

СММ также отметила, что с полудня 21 и к вечеру 22 ноября в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.

"Миссия приняла дополнительные меры безопасности и обеспечения операционной деятельности – 21 ноября патрули СММ были заблаговременно отозваны на базу, а 21 и 22 ноября осуществлялось ограниченное патрулирование", – резюмируется в сообщении.

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Как сообщалось, 23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

Как известно, 21 ноября центр оккупированного Луганска оцепили. Позже стало понятно, что разборки боевиков связаны с отстранением Игоря Корнета от должности так называемого "министра внутренних дел ЛНР". Он и некоторые из его подчиненных были не согласны с позицией главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Плотницкий поручил разбираться в ситуации преемнику Корнета.

Темы: ЛНРОРДЛООБСЕ
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