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СМИ: В Луганске усилили охрану Плотницкого, подогнали БТРы к ОГА

Четверг, 23 ноября 2017, 09:32
СМИ: В Луганске усилили охрану Плотницкого, подогнали БТРы к ОГА

Боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

По информации источников LIGA.net, при этом сняли оцепление в районе кукольного и русского драмтеатров.

"Автоматчиков в балаклавах и с белыми лентами на руках стало больше в районе здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где забаррикадировался Плотницкий, телекомпании "Луганск 24" и здания "МВД ЛНР", – подчеркнул источник.

Он добавил, что туда пророссийские наемники подогнали в четверг утром дополнительное количество БТРов.

Другой собеседник сообщил LIGA.net, что боевики проверяют документы у прохожих.

"Особенно это касается мужчин среднего возраста", – добавил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, по сравнению с ситуацией накануне людей стало немного больше. 

"Вчера (22 ноября – ред.) город практически вымер, сейчас видно, что некоторых детей в центре города родители все-таки ведут в школы", – отметил Сергей.  

Больницы работают в обычном режиме. Медикам запретили выезжать Луганска до конца недели.

Как известно, 21 ноября центр оккупированного Луганска оцепили. Позже стало понятно, что разборки боевиков связаны с отстранением Игоря Корнета от должности так называемого "министра внутренних дел ЛНР". Он и некоторые из его подчиненных были не согласны с позицией главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Плотницкий поручил разбираться в ситуации преемнику Корнета, а последний заявляет о задержаниях под своим руководством и доказательствах прошлогодней попытки "переворота".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассЛНРЛуганск
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